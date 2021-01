Amende salée en France : «Aucune usine ne dégage une odeur de rose!»

L’une des plus grosses usines de pâte à papier de France devra s’acquitter d’une amende de 50’000 euros, soit environ 54’000 francs. La raison? Des taux de substances polluantes jugés trop élevés et qui causent une odeur nauséabonde.

La justice française a requis mercredi soir 50’000 euros d’amende (environ 54’000 francs) contre l’une des plus grosses usines de pâte à papier du pays, propriété d’une société canadienne, «dans le déni» jusqu’en 2017 quant à ses émissions polluantes dans le sud-est du pays.

Selon lui, Fibre Excellence et ses actionnaires canadiens de Paper Excellence ont péché par «absence d’anticipation, de prise en charge d’un outil industriel qui vieillit avec des normes environnementales de plus en plus présentes».