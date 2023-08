La Suisse boucle sa campagne européenne sans victoire

Ce Danemark - Suisse, disputé à Naestved, n’avait plus vraiment d’importance pour les hommes d’Ilias Papatheodorou. Ils savaient déjà depuis samedi dernier qu’ils étaient éliminés de la course à l’Euro 2025. Ils ont subi deux fois la loi du Kosovo et une fois celle des Danois en Suisse, dans un groupe où seul le premier pouvait se qualifier.