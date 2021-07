Audio : Audacity réagit face aux craintes d’espionnage

Le repreneur du logiciel d’édition de contenus audio a tenté de rassurer autour de la collecte des données des utilisateurs.

Début juillet, Muse Group a mis à jour les conditions générales du populaire service d’enregistrement et d’édition de contenus audio, suscitant les craintes de ses utilisateurs qui accusent l’outil de se transformer en «spyware». Elles indiquent désormais qu’Audacity, qui reste gratuit, peut collecter des données techniques et personnelles telles que la version du système, l’adresse IP et le type de processeur, a rapporté FossPost. La nouvelle politique de confidentialité indique surtout, et de manière floue, prendre les «données nécessaires à l’application de la loi et aux demandes des autorités (le cas échéant)» et que la société peut transmettre celles-ci en Russie, aux États-Unis et en Europe. Son utilisation, désormais interdite aux moins de 13 ans, interroge aussi car cela va à l’encontre de la licence GPL (règles de distribution d’un logiciel libre).