Football: Audax – Xamax, «une possibilité exceptionnelle de se dépasser»

Les joueurs de l’ASI Audax avaient connu une grande joie, en juin dernier, en finale de la Coupe neuchâteloise. Ils rêvent d’en vivre une autre ce dimanche contre Xamax. DR

A l’autre bout du fil, la voix de Dylan Creanza est cordiale, posée. Le président de l’ASI Audax-Friul, à l’image de son club, est prêt pour le grand jour. Deux mois et demi après leur victoire en finale de la Coupe neuchâteloise, les pensionnaires de 2e ligue affronteront ce dimanche, chez eux, Neuchâtel Xamax (16 h). Même si les rouge et noir sont dans la panade en queue de Challenge League, pour le petit, c’est l’affiche de rêve.

Dylan Creanza, dans quel état d’esprit abordez-vous ce grand derby?

Depuis qu’on a vu le tirage au sort, ce match constitue un événement historique à l’échelle de notre club. D’abord parce que notre victoire en Coupe neuchâteloise (ndlr: le 5 juin aux penalties contre Saint-Imier) nous permet d’affronter une formation de Challenge League en Coupe de Suisse; ensuite parce que le fait d’affronter Xamax rend les choses encore plus particulières. Pour nous, égoïstement, c’était le tirage de rêve. Mais c’est aussi un super rendez-vous pour l’ensemble du foot régional neuchâtelois. Ce match nous aura demandé beaucoup de temps et d’investissement, mais nous savons pourquoi nous l’avons fait. Sur le plan organisationnel, nous sommes prêts et cela nous permet d’aborder l’événement de façon sereine. Maintenant, sur le plan sportif, ce sera aux joueurs de faire le travail.

Votre équipe n’a pas encore connu la moindre défaite cette saison puisqu’elle n’a pas encore commencé, et Xamax n’a toujours pas fêté sa première victoire. Audax est clairement favori, non?

(Il se marre) Je ne le dirais pas comme ça, non. Au niveau psychologique, on peut peut-être se dire que nous nous trouvons dans de meilleures dispositions. Mais l’écart qui nous sépare de Xamax, sportivement, est trop important. Justement, ce sera intéressant de voir ce qui primera entre l’esprit, qui devrait être de notre côté, et les armes sportives qui sont du côté de Xamax. Après, il reste ce qu’on appelle la magie de la Coupe. On verra si elle opère ou pas.

«Le cœur d’un match comme celui-ci, c’est l’humain. Avec ça, on sait qu’on peut accomplir des choses extraordinaires, déraisonnables.» Dylan Creanza, président de l’ASI Audax-Friul

Auriez-vous préféré affronter un Xamax en pleine bourre et donc plus apte à l’excès de confiance, plutôt qu’une bête blessée?

La situation de Xamax, que nous regrettons bien entendu car c’est le club phare du canton, n’a pas influencé notre façon d’aborder ce rendez-vous.

Pardon pour cette question, mais allez-vous plutôt jouer la carte de la prudence ou de l’audace?

Audax vient du latin et signifie en effet l’audace, l’aventure. C’est l’ADN de notre club et je nous vois donc mal jouer la prudence.

Quelles sont les raisons qui vous font croire à l’exploit?

Le centre, le cœur d’un match comme celui-ci, c’est l’humain. Avec ça, les valeurs humaines, on sait qu’on peut accomplir des choses extraordinaires, déraisonnables. Or l’esprit, la cohésion, sont des éléments extrêmement présents au sein de notre groupe, qui a encore été renforcé par notre victoire en Coupe neuchâteloise.

«Si nous n’avions pas eu le Covid, ce match aurait mis beaucoup de beurre dans les épinards. Là, on sera plus dans le rattrapage.» Dylan Creanza, président de l’ASI Audax-Friul

Avez-vous prévu un message présidentiel afin de galvaniser les troupes?

Je n’ai pas pour habitude de prendre la parole avant un match. Après, ça va peut-être se faire de manière spontanée, intuitive, ou alors si les entraîneurs me le demandent. Mais nous sommes très clairs là-dessus: ce sont les coachs qui sont les patrons du vestiaire, avec leurs compétences et notre confiance. Maintenant, si je devais parler aux joueurs, cela tournerait forcément autour des notions de plaisir et de dépassement de soi. Ce sont deux valeurs qui accompagnent tout, que ce soit dans le sport, la vie familiale ou professionnelle. Des fois, la vie nous offre des opportunités exceptionnelles de se dépasser. Le match de ce dimanche en est une.

Sur le plan logistique, quels ont été les principaux défis pour l’ASI Audax dans le cadre de ce match?

Le premier truc, c’était de savoir ce que nous voulions faire et à qui nous devions nous adresser pour le réaliser. Il a fallu trouver des prestataires et des bénévoles afin d’augmenter notre capacité d’offre en termes de boissons et de nourriture. Il y avait aussi la problématique de la mobilité, les exigences de sécurité. En termes de capacité, en plus de notre tribune principale habituelle de 500 places et des quelque 700 personnes qui peuvent suivre le match derrière les barrières en bord de terrain, nous avons fait installer, côté sud, une estrade avec des places debout. Ainsi, nous avons réussi à porter la capacité totale à 2000 spectateurs.

Espérez-vous un «guichets fermés» et cela constituerait-il un record pour votre stade de Pierre-à-Bot?

Il reste encore des billets à vendre en ligne et il y en aura aussi de disponible dimanche aux caisses. Oui, on espère un stade plein. Lors de notre finale contre Saint-Imier ce printemps, 1680 personnes avaient été recensées et je pense en effet qu’il s’agit d’un record - même si je ne peux pas en être sûr. Et oui, nous espérons le battre, d’autant que la météo devrait être de la partie.

Financièrement, à l’échelle du club, à quel point ce 32e de finale mettra-t-il du beurre dans les épinards?