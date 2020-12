Haute horlogerie : Audemars Piguet veut embaucher 250 collaborateurs

La société vaudoise souhaite renforcer le personnel pour le service après-vente, pour la gestion de la marque et pour l’informatique, selon son directeur général, François-Henry Bennahmias.

«Nous avons également besoin de renforcer le personnel pour le service après-vente, pour la gestion de la marque et pour l’informatique», a précisé François-Henry Bennahmias. Avec plus de 100 employés, le département informatique est l’un des plus importants – même si les montres de la marque ne sont pas vendues en ligne à ce jour. Explication: Audemars Piguet a pour l’heure trop peu de montres pour desservir tous ses points de vente.