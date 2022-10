Formule 1 : Audi a choisi Sauber pour faire son entrée en F1

La firme allemande a jeté son dévolu sur l’écurie suisse comme partenaire stratégique de son projet. Grâce à ce partenariat, Sauber concourra en tant qu'équipe d'usine Audi dès 2026.

Une nouvelle étape importante a été franchie par Audi sur le chemin devant la mener en Formule 1 dès le championnat du monde 2026: la marque allemande a choisi Sauber comme partenaire stratégique de son projet et prévoit de prendre une participation dans le groupe Sauber. Grâce à ce partenariat, l'écurie suisse concourra en tant qu'équipe d'usine Audi à partir de 2026, en utilisant l'unité de puissance développée par cette dernière.

Cette alliance entre la célèbre marque du groupe Volkswagen et l’équipe suisse était pressentie depuis fin août et l’annonce de la fin du partenariat entre Sauber et son sponsor Alfa Roméo fin 2023.

Après l'annonce de son entrée en Formule 1 à la fin du mois d'août, la confirmation par Audi de son partenaire stratégique marque donc une nouvelle étape dans son chemin devant la mener aux sommets. Avec près de 30 ans d'expérience en compétition, Sauber est l'une des équipes les plus renommées de la Formule 1. Alors que l'unité de puissance sera créée au centre de compétence Motorsport d'Audi, à Neuburg an der Donau, Sauber développera et fabriquera la voiture de course sur son site de Hinwil (Suisse). Sauber sera également responsable de la planification et de l'exécution des opérations de course.

«Nous sommes ravis d'avoir gagné un partenaire aussi expérimenté et compétent pour notre ambitieux projet de Formule 1», a expliqué Oliver Hoffmann, membre du conseil d'administration pour le développement technique chez Audi AG. «Nous connaissons déjà le groupe Sauber, avec ses installations ultramodernes et son équipe expérimentée, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous formerons une équipe solide», a-t-il poursuivi. Audi Sport a ainsi régulièrement utilisé la soufflerie de haute technologie du groupe Sauber à Hinwil, pendant l'ère réussie du Mans et lors du développement de la voiture de tourisme de classe 1 pour le DTM.

«Audi est le meilleur partenaire possible pour le groupe Sauber.» Finn Rausing, président de Sauber Holding

«Audi est le meilleur partenaire possible pour le groupe Sauber, a pour sa part déclare Finn Rausing, président de Sauber Holding. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs et la même vision. Nous sommes impatients d'atteindre nos objectifs communs grâce à un partenariat solide et fructueux.»

Le développement de l'unité de puissance, qui se compose d'un moteur électrique, d'une batterie, de systèmes de contrôle et d'un moteur à combustion, bat déjà son plein dans les installations de l'Audi Formula Racing GmbH spécialement créée à Neuburg an der Donau. Plus de 120 employés travaillent déjà sur le projet.

«Sauber est un partenaire de premier ordre pour l'utilisation de l'Audi Power Unit a précisé Adam Baker, directeur général de la société. Nous sommes impatients de travailler avec une équipe expérimentée, qui a contribué à façonner de nombreuses époques de l'histoire de la Formule 1. Ensemble, nous voulons écrire le prochain chapitre à partir de 2026.»