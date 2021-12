Formule 1 – Audi, bientôt en F1?

Selon les informations de «racingnews365», Audi pourrait faire son retour en Formule 1 en 2026 et annoncer publiquement la nouvelle en début d’année prochaine. Les dirigeants du groupe allemand l’auraient confirmé dans une lettre remise à la Fédération internationale de l’automobilisme. À la base de cette décision, l’annonce il y a quelques jours par le Conseil mondial du sport des nouvelles lignes directrices concernant les moteurs; ce règlement moteur entrera en vigueur pour la saison 2026.

En effet, le MGU-H, une composante très coûteuse de l’unité de puissance des F1 disparaîtra dans cinq ans. Les coûts des moteurs seront également plafonnés et le carburant utilisé sera 100% renouvelable. Ces décisions visant à réduire les dépenses pourraient bien favoriser l’arrivée de la firme allemande dans la catégorie reine du sport automobile. Il revient à présent au conseil d’administration d’Audi de se prononcer quant à cette éventualité. Du côté de la FIA, qui cherche un nouveau manufacturier pour pallier le tout récent départ de Honda, cette arrivée serait bienvenue.

Quid de Porsche?

En plus d’Audi, Porsche est également sujet à de nombreuses rumeurs depuis non pas des semaines, mais des années. «Ce n’est pas un secret que nous pensons à la F1. Ce n’est pas un secret que nous parlons à la FIA et ce n’est pas un secret que nous considérons sérieusement cette possibilité» confiait le mois passé, Thomas Laudenbach, vice-président du sport automobile chez Porsche