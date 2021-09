RS Q E-TRON - Audi soumet son monstre 4x4 électrique à des conditions extrêmes

Le premier Rallye Dakar, anciennement Rallye Paris-Dakar, a été lancé en 1978. Jusqu’en 2007, il s’est tenu une fois par an, le plus souvent sur le continent africain. Après des menaces terroristes en 2008, le rallye a été annulé et déplacé en Amérique du Sud de 2009 à 2019, tout en conservant le nom de Rallye Dakar. Depuis 2020, il se déroule à nouveau en Afrique, plus précisément dans le désert d’Arabie saoudite.

Propulsé par un moteur électrique

Audi fera ses débuts au Rallye Dakar en 2022 avec un véhicule qui fait beaucoup parler de lui. Car le RS Q e-tron est équipé d’un moteur électrique avec deux MGU de Formule E. Sa batterie haute tension est alimentée pendant la conduite par le biais d’un transformateur énergétique, constitué d’un moteur essence turbo repris du DTM et d’un autre MGU. Ce concept d’entraînement est unique dans l’histoire du rallye. Après des essais réalisés en Allemagne et en Espagne, le véhicule a pour la première fois pris la direction du désert, où il a été soumis à des essais dans les dunes de sable du Maroc. Une fois encore, les trois équipes de pilotes étaient en action, à savoir Stéphane Peterhansel, vainqueur record du Dakar, Carlos Sainz et Mattias Ekström, qui se sont relayés au volant de l’impressionnant prototype.

C'est avec le RS Q e-tron électrique qu'Audi fera ses débuts au Rallye Dakar en janvier, en Arabie saoudite. Audi Le vainqueur record du Dakar, Stéphane Peterhansel, accompagné du co-pilote, Édouard Boulanger, constituent l'une des trois équipes qui piloteront le bolide électrique. Audi Communications Motorsport

Les conditions rencontrées par l’équipe d’essai au Maroc étaient en partie extrêmes. «Par moment, le thermomètre grimpait largement à plus de 40°C», affirme Sven Quandt, chef d’équipe de Q Motorsport. «Les tempêtes de sable ont également entravé les essais de conduite. Les températures élevées ont, comme prévu, fait apparaître de nouveaux problèmes qui devaient être résolus tout de suite et qui sont venus interrompre les essais de façon répétée», a t-il dit. En Arabie saoudite, on s’attend à des températures nettement plus basses en janvier. «Nous nous sommes toutefois rendus délibérément au Maroc pour tester notre prototype dans les conditions les plus extrêmes», explique Andreas Roos. Le MGU, la boîte de vitesses et les autres composants ont été sollicités jusqu’à leurs limites, voire au-delà, par la chaleur. «Les connaissances que nous avons acquises au Maroc sont extrêmement précieuses. Mais elles nous montrent aussi que nous avons encore beaucoup à faire avant le Rallye Dakar et que le temps nous est compté», a-t-il ajouté.

Un assemblage parfait