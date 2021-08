Jérusalem : Audience à la Cour suprême israélienne sur l’expulsion d’habitants palestiniens

Le sort des familles de Cheik Jarrah, visées par un ordre d’expulsion au profit de colons israéliens, avait mené à une escalade de violence entre Territoires palestiniens et Israël.

«Droit de propriété»

Escalade de violence

Des affrontements avaient ensuite éclaté sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme, également à Jérusalem-Est, entre Palestiniens et forces israéliennes. Puis du 10 au 21 mai, le mouvement Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et Israël se sont affrontés lors d’une guerre éclair, fatale à 260 Palestiniens, parmi lesquels des enfants et des combattants, et à 13 personnes en Israël, incluant un soldat, un enfant et une adolescente.