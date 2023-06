Audiences moyennes pour The Idol sur HBO aux États-Unis

Lily-Rose Depp et The Weeknd sont les acteurs principaux de «The Idol».

Au vu des polémiques concernant le tournage de «The Idol» , de sa présentation au Festival de Cannes et de la promesse d’une série sulfureuse, on s’attendait à ce que le premier épisode fasse un carton. Selon les chiffres avancés par tvline.com, ce n’est pas vraiment le cas. Le lancement de la fiction réalisée par Sam Levinson le 4 juin 2023 sur HBO et sur la plateforme Max a été regardé par 913’000 personnes.

À titre de comparaison, le site américain rappelle que le premier épisode d’«Euphoria», du même Sam Levinson, avait attiré 1,1 million de téléspectateurs en 2019 sur HBO, tandis que le lancement de «The White Lotus» avait drainé 944’000 curieux sur la même chaîne en 2021. Sans oublier «The Last of Us» et ses 4,7 millions de téléspectateurs et «House of the Dragon» qui a réalisé le meilleur lancement d’une série de l’histoire de HBO en 2022 avec une audience de 10 millions de personnes.