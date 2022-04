Lausanne : Audit prévu sur le fonctionnement du local d’injection

Les conditions et le climat de travail ont été dénoncés par des collaborateurs. La Ville de Lausanne a rapidement décidé de faire établir un état des lieux.

Début avril, des collaborateurs ou anciens collaborateurs de l’Espace de consommation sécurisé à Lausanne dénonçaient des conditions et un climat de travail épouvantables. Ils décrivaient dans «Lausanne Cités» un épuisement général face à une situation «infernale» et des dysfonctionnements sur lesquels la direction fermerait les yeux. L’un d’eux évoquait, outre le deal, avoir été agressé par un toxicomane, sans que son responsable s’en émeuve. Ou le fait que des mineurs aient accès au local, alors que ça ne devrait pas être le cas.

Alertés par cette liste de dysfonctionnements potentiels, la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud, qui financent conjointement la Fondation ABS dont dépend le local d’injection, ont eu un entretien avec le président du conseil de fondation et son directeur, ont indiqué mercredi les autorités dans un communiqué. Et «afin de disposer d’une appréciation neutre et objective des griefs formulés», il a été décidé de mandater un prestataire externe pour réaliser un audit, qui devrait être bouclé d’ici à cet été.