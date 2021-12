Procès du 13 novembre : Audition du frère cadet du coordinateur des attaques de Paris

Devant la Cour, jeudi, Yassine Abaaoud est resté évasif sur sa relation avec Abdelhamid Abaaoud, cerveau présumé des attentats qui ont frappé la capitale française en 2015.

Yassine Abaaoud, le frère cadet du coordinateur présumé des attentats jihadistes du 13 novembre 2015 en France, Abdelhamid Abaaoud, a témoigné jeudi devant la Cour d’assises spéciale de Paris en se contentant de réponses vagues, loin des attentes de la Cour et des parties civiles.

«Je ne sais pas»

Onze hommes – essentiellement des complices présumés et un membre du commando jihadiste – comparaissent depuis plusieurs mois dans le procès des attentats dits du 13 novembre, survenus en 2015 à Paris et au Stade de France (au nord de la capitale), et ayant tué 130 personnes.