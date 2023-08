Athlétisme: Audrey Werro sacrée championne d’Europe M20 du 800 m

Audrey Werro (19 ans) a apporté à la Suisse une troisième médaille en trois jours aux championnats d’Europe M20, disputés à Jérusalem. Après le bronze de Valérie Guignard sur 100 m haies et l’argent de Valentin Imsand au saut à la perche, la Fribourgeoise s’est parée d’or sur 800 m.

Elle a bouclé la course en 2’03’’38, loin de son record personnel (1’59’’53) mais suffisant pour grimper sur la plus haute marche du podium. La Britannique Abigail Ives (2’05’’89) et la Turque Dilek Koçak (2’06’’21) complètent le podium.