Etats-Unis: Augmentation des objets non identifiés dans le ciel, selon le Pentagone

États-Unis : Augmentation des objets non identifiés dans le ciel, selon le Pentagone

Le Pentagone a constaté le signalement d’un «nombre croissant» d’objets non identifiés dans le ciel depuis 20 ans, sans forcément «une origine non-terrestre».

Getty Images via AFP

Un «nombre croissant» d’objets non identifiés sont signalés dans le ciel depuis 20 ans, a indiqué mardi un responsable du Pentagone devant des élus américains, sans aller jusqu’à confirmer la présence de vie extraterrestre.

Le Congrès américain tenait une audition publique consacrée aux «phénomènes aériens non-identifiés», pour la première fois en plus de 50 ans. «Depuis le début des années 2000, nous avons observé un nombre croissant d’objets non autorisés ou non identifiés», a déclaré Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement pour l’US Navy.