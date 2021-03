Autre fait inquiétant: les délits graves augmentent dans la catégorie des moins de 18 ans. Avec 36 cas, les tentatives d’homicides et les cas d’homicides confirmés à l’arme blanche ont par exemple triplés chez les mineurs par rapport à 2019.

Un chercheur surpris par les chiffres de l’OFS

«La délinquance juvénile augmente constamment depuis 2015», explique Dirk Baier, directeur de l’Institut pour la prévention de la délinquance et de la criminalité à la Haute école de sciences appliquées de Zurich. Il est par contre surpris «que la tendance s’est poursuivie durant l’année-corona malgré les restrictions de déplacement.»

Les frustrations et le stress pourraient en partie jouer un rôle dans cette évolution. «Les jeunes souffrent le plus des restrictions actuelles», avance-t-il et observe encore qu’un «certain type d’hommes règle les problèmes avec violence plutôt qu’en communiquant.»