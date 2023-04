La prescription d’opioïdes a presque doublé en dix ans

Le professeur Maria Wertli, médecin-chef en médecine interne au KSB, et son équipe ont évalué les données de près de 2 millions d’accidents déclarés à la SUVA. «Entre 2008 et 2018, nous avons observé une augmentation disproportionnée de la prescription de métamizole, d’opioïdes forts et de coxibs, même pour des blessures légères», écrivent les auteurs de l’étude. En dix ans, la fréquence de prescription a augmenté de 88,3 points de pourcentage pour les blessures graves et de 91,4 points de pourcentage pour les blessures légères.