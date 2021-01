Religion : Augmentation du nombre de chrétiens persécutés dans le monde

En 2020, 340 millions de chrétiens ont été «fortement persécutés», contre 260 millions en 2019, selon un rapport de l’ONG Portes ouvertes.

Plus de 340 millions de chrétiens ont été «fortement persécutés» dans le monde en 2020, un phénomène en constante augmentation et qui a de plus été exacerbé par la pandémie, selon un rapport de l’ONG Portes ouvertes publié mercredi.