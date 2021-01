Le nombre de cas dans les écoles devrait augmenter ces prochains jours (photo d’illustration). AFP

Vendredi, il y avait dix cas connus d’infection par nouveau variant du coronavirus à Fribourg. Dimanche soir, ce nombre était passé à 25. «Nous constatons une augmentation importante des cas dans certaines écoles notamment», a expliqué lundi la Conseillère d’État Anne-Claude Demierre, lors d’une conférence de presse. Actuellement trois classes fribourgeoises sont en quarantaine: une à Siviriez, une à La Verrerie et une à Tavel. Dans cette dernière, deux cas d’infection par souche mutante ont été confirmés. Dès lors, en plus des élèves, leurs proches parents et toute personne ayant été en contact étroit avec eux sont aussi en quarantaine. Un test de masse sera effectué entre lundi et mardi sur les 380 élèves et 50 enseignants du CO de Tavel.

Dans le canton, vendredi, il y avait: pour l’école obligatoire, 39 élèves positifs et 287 en quarantaine, sur 39521 élèves, ainsi que 13 enseignants positifs et 26 en quarantaine, sur 3500; pour le post-obligatoire général, 17 étudiants positifs et 134 en quarantaine, sur 5800, ainsi que 0 enseignant positif et 5 en quarantaine, sur 600. «C’est modeste, mais nous nous attendons à voir augmenter le nombre de quarantaines ces prochains jours», déplore le conseiller Jean-Pierre Siggen.

Longue liste d’attente

Pour ce qui est de la vaccination, en raison de la pénurie chez Pfizer, il n’est plus possible de recevoir la première dose, sauf à Bulle où le vaccin Moderna est administré. Il est malgré tout encore possible de s’inscrire, mais le canton ne donne plus de nouveau rendez-vous. «Sur 20’000 demandes, 4000 personnes ont des rendez-vous pour les 1re et 2e doses. Pour les autres, il va falloir être patient», prévient Anne-Claude Demierre. Ainsi, 16’000 volontaires, prioritaires ou pas, sont sur une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger.

De plus, l’élue a souligné que l’OFSP allait chercher des solutions solidaires pour fournir des vaccins aux cantons qui n’avaient pas fait de réserves pour assurer la deuxième injection. «Ce n’est pas le cas de Fribourg. Nous espérons que nous ne serons pas prétérités à cause de notre planification anticipative», a-t-elle lancé.

Mais la conseillère d’État se veut rassurante: «Nous avons bon espoir que cette pénurie ne sera que passagère. Nous nous tenons prêts à monter en puissance dès que la situation le permettra. D’ailleurs, des discussions sont en cours pour intégrer les médecins au dispositif.» Pour l’heure, 6100 Fribourgeois ont été vaccinés. Personne n’est décédé en lien avec la vaccination.