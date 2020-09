Coronavirus : Augmentation «préoccupante» de nouveaux cas au Royaume-Uni

Près de 3000 cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés ce dimanche au Royaume-Uni. Face à ce niveau inédit depuis mai, le ministre de la santé Matt Hancock a appelé la population à faire preuve de vigilance.

Pays le plus durement touché en Europe, le Royaume-Uni n’a enregistré que deux nouveaux décès dimanche, portant le total à 41’551 morts.

«L’augmentation que nous avons observée aujourd’hui est préoccupante», a déclaré sur la chaîne Sky News le ministre de la Santé Matt Hancock, soulignant que ces nouveaux cas sont principalement diagnostiqués chez «les plus jeunes».

Il a ainsi appelé à la vigilance, afin de tenter d’éviter que cette hausse chez les plus jeunes ne se répercute sur l’ensemble de la population et notamment les plus âgés.