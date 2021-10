Etats-Unis – Augmenter le nombre de juges à la Cour suprême est «risqué»

États-Unis : Augmenter le nombre de juges à la Cour suprême est «risqué»

L’aile gauche du parti démocrate pousse Joe Biden à augmenter le nombre de juges à la Cour suprême pour diluer l’influence conservatrice mise en place par Donald Trump.

Le panel de juristes, à qui le président démocrate Joe Biden a demandé de réfléchir aux différentes options pour réformer la Haute Cour, souligne que réduire la durée du mandat des neuf sages est une idée plus consensuelle. Ces conclusions figurent dans un rapport préliminaire, en attendant le rapport définitif d’ici un mois, et «ne sont qu’une évaluation, pas une recommandation», a souligné la porte-parole de la présidence Jen Psaki.

Membres nommés à vie

«Risques considérables»

Dans son rapport d’étape, celle-ci souligne que ses membres «se divisent quand il s’agit de dire si augmenter la taille de la Cour est sage». Cette option «comporte des risques considérables» et est «susceptible d’affaiblir plus que renforcer la légitimité» de la puissante institution, écrit-elle. En revanche «fixer des limites au mandat des juges semble rencontrer un soutien plus large et dans les deux partis», note-t-elle, en évoquant plusieurs options dont 18 ans maximum.