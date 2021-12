Session d’hiver - Augmenter le nombre de trains internationaux est «indispensable»

Bonne nouvelle pour ceux qui aiment partir à l’étranger en train. Après le National, le Conseil des États a tacitement transmis une motion du National visant à rendre le transport international plus écologique. Il répondait ainsi à une motion de la conseillère nationale Aline Trede. (Verts/BE) qui demandait un plan de mesures pour augmenter à moyen et long termes le nombre de correspondances internationales du trafic ferroviaire voyageurs.

Selon la Verte, il est impératif d’améliorer les transports publics écologiques, y compris pour le trafic international, afin d’atteindre les objectifs climatiques fixés par le Conseil fédéral. «Alors que le trafic ferroviaire voyageurs national et l’infrastructure ferroviaire sont dotés de projets généraux d’horaires et d’aménagements jusqu’en 2035, la Confédération n’a fixé aucun objectif à moyen et long terme pour le trafic ferroviaire voyageurs international», critique-t-elle. «Une telle planification est pourtant indispensable puisque ce trafic est voué à croître fortement en raison de son bon bilan en termes d’énergie et de CO2», souligne-t-elle.