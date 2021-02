Augmenter son plaisir sexuel et celui de son ou de sa partenaire grâce à des techniques empruntées à la méditation en pleine conscience. C’est ce que propose l’application gratuite Kama (disponible uniquement en anglais sur l’App Store). Lancée en octobre 2020 par la Française Chloé Macintosh, expatriée à Londres et cofondatrice du site internet de vente de meubles et d’accessoires design Made.com, le but de Kama est de passer du mode stress au mode sexe. Comment? En aidant les utilisateurs et les utilisatrices à se reconnecter à leur corps et à leurs sensations, grâce à des ateliers proposés par une équipe de sexologues et de psychologues, notamment.