Football : Augsburg gagne grâce à une bicyclette de Ruben Vargas

L’international suisse a ouvert le score de manière acrobatique pour permettre à son club de l’emporter.

Ruben Vargas s’est illustré, et de quelle manière!

Le FC Augsburg a battu Mayence (3-1) samedi grâce notamment à un but somptueux de Ruben Vargas. L’international suisse (22 ans) a ouvert le score d’une bicyclette limpide.

Bayern et Dortmund font le job

Entre deux soirées de Ligue des champions, Munich et Dortmund, avec un doublé de Mats Hummels, ont mis le bleu de travail samedi pour aller s’imposer chez les mal classés Cologne et Bielefeld, et se retrouver provisoirement seuls en tête de la Bundesliga.