Augustin Maillefer ne ramera plus pour l’équipe de Suisse. Le Renanais de 27 ans a décidé de prendre sa retraite sportive, alors qu’il avait participé à la qualification de son bateau pour les JO de Tokyo.

En désaccord avec la Fédération suisse qui l’a « relégué » au rôle de remplaçant, Augustin Maillefer a décidé de changer de cap. Le « mauvais travail de la fédération suisse loin des standards professionnels auxquels on pourrait s’attendre » , aura eu raison de sa motivation et de son plaisir à ramer.

L’athlète a pourtant vécu une riche carrière qui l’a vu participer aux Jeux olympiques de Londres et de Rio, en 2012 et 2016. Ce spécialiste du quatre de couple a également inscrit trois titres mondiaux à son palmarès. Un en juniors et deux chez les Moins de 23 ans.