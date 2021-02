Alain-Fabien Delon : «Aujourd’hui, avec mon père, tout va bien»

Après des années de conflits, le fils d’Alain Delon s’est réconcilié avec l’acteur français. Le jeune comédien s’en réjouit.

Fini les ressentiments envers ses parents. Alain-Fabien Delon s’est réconcilié avec son père, Alain Delon, et sa mère et ex-compagne de l’acteur, Rosalie van Breemen, après des années de tension. Interviewé dans «Paris Match», le comédien français de 26 ans a expliqué comment sa relation avec ses géniteurs s’était améliorée. «Je me suis beaucoup expliqué avec ma mère, j’ai exprimé mes reproches, elle en a pleuré et s’est excusée. Cela m’a aidé à m’apaiser. Et quand mon père a failli mourir, j’ai compris, et lui aussi, qu’on ne pouvait pas rester dans la rancœur.» Rappelons que la star française de 85 ans avait été hospitalisée en 2019, après avoir été victime d’un AVC et d’une hémorragie cérébrale.