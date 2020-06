Handicapé tabassé à Zurich

«Aujourd’hui, je me suis fait réparer les dents»

L’homme, atteint d’un léger retard mental, et dont l’agression le week-end dernier à la gare de Zurich a choqué, se confie sur son état de santé.

Le week-end dernier, D.I* a été victime d’une violente agression à la gare de Zurich-Oerlikon. La scène, brutale, a été filmée et publiée sur Instagram par l’un des accompagnants de l’assaillant. Sur la vidéo, qui a agité le réseau social, on peut voir l’homme, souffrant d’un retard mental, se faire frapper, tomber au sol et continuer de recevoir des coups de genoux et de pieds, notamment au visage jusqu’à ce que ce dernier soit recouvert de sang. C’est une femme qu’on voit venir le secourir, mais également lui remonter les bretelles en secouant énergiquement le doigt devant son visage. Les circonstances de cette agression restent inconnues.