Elliot Page: Je suis juste moi et reconnaissant d'être en vie

Elliot Page, qui a connu une jeunesse difficile à cause de son trouble de l’identité, publiera ses mémoires, «Pageboy», le 6 juin 2023. Dans ce livre, le célèbre acteur évoque la relation avec son corps, sa santé mentale et ses expériences en tant que l’une des personnes trans les plus célèbres du monde. Le Canadien, qui a fait son coming out trans en 2020, s’est confié à «People» avant la parution de son bouquin.