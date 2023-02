Suisse romande: «Aujourd’hui le monde entier lève le drapeau de l’Ukraine»

Des manifestations ont eu lieu vendredi à Genève et à Neuchâtel en soutien à l’Ukraine, un an après le début de l’invasion russe.

1 / 8 Sur la Place des Nations, plusieurs centaines de personnes se sont réunies vendredi, en fin d’après-midi. leo/20 min De nombreux drapeaux ont flotté sous la chaise cassée trônant devant les Nations Unies. leo/20min Discours, chants et prières ont ponctué la manifestation. leo/20min

«Gloire à l’Ukraine, gloire à l’Ukraine», ont scandé les manifestants réunis sur la très symbolique Place des Nations, au bout du lac. Plusieurs centaines de personnes, de tous âges et pour la plupart ukrainiennes, se sont rassemblées vers 17h pour marquer l’anniversaire du début de la guerre, à l’appel du Comité Ukraine Genève.

«Aujourd’hui le monde entier lève le drapeau de l’Ukraine, un symbole de courage et de liberté», a notamment déclaré au porte-voix une membre du comité, sous la fameuse chaise cassée. Les intervenants ont dénoncé «le massacre que notre nation a vécu depuis l’année dernière» et «les exécutions», tout en appelant à l’arrêt des hostilités et à la solidarité internationale.

Tayna est venue avec sa fille, et deux amies, Ksenyia et Inna. Elles ont quitté leur pays pour venir en Suisse en mars dernier. «Nous voulons que le monde sache qu’on est toujours là et qu’on se bat pour la liberté, déclare la maman. Nous prions pour que cela se termine vite.» Elle relate que ses proches restés en Ukraine sont privés d’électricité ou d’internet, «mais ils n’abandonnent pas.» Logeant chez des amis, les trois femmes expliquent que l’accueil en Suisse «se passe bien»: «Nous sommes très reconnaissantes envers l’Etat et la population qui nous reçoivent et nous comprennent.»

«Il y a un an, je fuyais Kiev»

«Il y a un an, je fuyais Kiev, raconte pour sa part Sofia. Nous avions une bonne vie en Ukraine, et ce qu’on a gagné ici est moindre que ce que nous avons perdu là-bas. Mais l’accueil est bon et l’intégration se passe bien», poursuit la jeune femme, qui a trouvé un job il y a plusieurs mois et vit chez des amis. Avec cette manifestation, «on veut transmettre le message aux Nations Unies que nous existons, et que nos ennemis aussi.» «C’est aussi pour commémorer ceux qui ne sont plus là, prolonge Natalia. Ce n’est pas que l’armée, mais aussi les enfants, et le reste de la population.» A Genève depuis cinq ans et demi, Ildar estime que «ce qui se passe en Ukraine est un crime» et espère qu’il ne restera pas impuni: «C’est aussi un crime de ne pas agir», souligne-t-il.

Le rassemblement s’est déroulé dans le calme et s’est terminé après environ une heure, avec un chant en forme de prière. Rendez-vous a été donné pour une marche de solidarité samedi dès 15h, qui débutera sur la place piétonne du Mont-Blanc, à côté de la gare.



Eglise pleine, rue vide à Neuchâtel

En ville de Neuchâtel, ils étaient une vingtaine à avoir convergé vers la Fontaine de la Justice et à exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, à l’invite du Comité neuchâtelois de solidarité avec le peuple ukrainien et les opposants russes à la guerre.

Parmi les participants, on dénombrait toutefois quelques Ukrainiens et des opposants russes au régime de Vladimir Poutine. «C’est important pour nous que des Suisses commémorent avec nous cette triste date, cet anniversaire qui nous fait si mal au coeur», ont remercié deux familles originaires d’Odessa et de Donetsk. «Nous espérons que le conflit sera bientôt terminé, que notre patrie que nous aimons tant sera de nouveau une terre de liberté», a ajouté une mère présente avec sa fille.

Avant le premier discours, un passant a invectivé un organisateur: «Vous étiez où quand la Serbie était sous les bombes de l’OTAN?» a dit l’homme avant de traiter les militants présents d’hypocrites. Une heure plus tôt entre 300 et 400 chrétiens neuchâtelois s’étaient réunis dans la prière à la Basilique Notre-Dame pour la célébration oecuménique «Ensemble pour la paix». L’église rouge a fait le plein de paroissiens pour l’occasion. Durant la procession, les participants ont déposé des cierges dans une croix et autour d’elle.