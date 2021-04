Veille de derby avec un Servette-Sion ce jeudi soir . Le 3 août 2020, lors de la dernière journée de la saison passée, Sion était déjà venu au Stade de Genève pour y jouer sa peau, contre ce même Servette. Le nul de Thoune à Zurich, combiné avec la victoire face à des Grenat déjà européens et démobilisés, avait sauvé les Valaisans d’un match de barrage. Neuf mois plus tard, avant son déplacement à la Praille de ce jeudi , Sion accouche d’une situation qui a empiré: le club est dernier, à cinq points de Vaduz et tout se crispe furieusement , la relégation directe en Challenge League ou (au mieux?) un barrage périlleux menacent plus que jamais les Valaisans.

Cinq matches gagnés jusque-là

Au fait: Christian Constantin a-t-il un plan A et un plan B? Autrement dit, un plan en cas de maintien et un plan en cas de relégation? Le président ne répond pas directement.

« Avec la pandémie et la situation économique actuelle, je regarde déjà au-delà, lance-t-il. Je ne sais pas comment le football professionnel pourra exister, en considérant les fondamentaux de l’activité, notamment en Suisse. Je regarde donc au-delà d’une possible relégation, me concernant. Le Covid nous a frappé s durement. Mais ce n’est que maintenant qu’on va prendre la vague dans les dents, avec un système entièrement déstabilisé. Il y aura des conséquences, qu’on ne mesure pas encore exactement, mais qui obligeront à réinventer le monde d’une activité qui s’effondre. Tout devra être redimensionné. Et il faudra que tout le monde en soit conscient. Quand je vois des mecs, des joueurs, la saison passée, qui refusent de baisser leur salaire… J’ai dû les licencier. Sinon, Sion ne serait plus là aujourd’hui. Ce que je veux dire, c’est que tous les paramètres devront être drastiquement revus. »