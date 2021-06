Affaire Lucas Tronche : «Aujourd’hui vient le temps du silence»

Six ans après la disparition d’un adolescent dans le Gard, des restes et un sac à dos ont été retrouvés près de chez lui.

Des ossements, des débris de vêtements et un sac à dos ont été découverts jeudi à Bagnols-sur-Cèze (Gard), à proximité du domicile de Lucas Tronche, un adolescent porté disparu depuis 2015, a annoncé jeudi le procureur de Nîmes. «Des examens médico-légaux et si possible génétiques des ossements seront réalisés», a indiqué le procureur Eric Maurel. Le sac à dos retrouvé est «similaire à celui de Lucas Tronche», a-t-il ajouté.