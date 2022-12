Birmanie : Aung San Suu Kyi condamnée à 7 ans de prison supplémentaires

Un tribunal de la capitale Naypyidaw, qui siège exceptionnellement dans le centre pénitentiaire où la célèbre opposante a été placée à l’isolement, l’a reconnue coupable vendredi des cinq chefs d’accusation de corruption la visant. «Toutes ses affaires sont terminées, il n’y a plus d’accusations contre elle», a précisé une source qui a requis l’anonymat.

Un procès accusé d’être un simulacre judiciaire

Corruption, fraude électorale, violation de secrets d’État et des restrictions anti-Covid… Depuis le début de la procédure judiciaire entamée en juin 2021, Aung San Suu Kyi a été condamnée pour de multiples infractions. La fin de son procès, long de 18 mois et qualifié de simulacre judiciaire par les groupes de défense des droits humains, ouvre une nouvelle période d’incertitudes en Birmanie, avec la perspective d’élections en 2023 promises par la junte, en quête de légitimité.

Les deux législatives les plus récentes, en 2015 et en 2020, avaient propulsé au pouvoir la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti emblématique fondé par Aung San Suu Kyi à la fin des années 1980. L’armée a justifié son coup d’État de 2021 en assurant avoir découvert des millions de votes irréguliers lors du dernier scrutin, considéré comme globalement libre par des observateurs internationaux. Le projet de la junte d’organiser de nouvelles élections a été critiqué par les États-Unis, mais salué par son proche allié et fournisseur d’armes, la Russie.