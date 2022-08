Birmanie : Aung San Suu Kyi condamnée à six ans de prison supplémentaires

Le procès de l’ex-dirigeante a débuté il y a un plus d’un an.

Inculpée d’une multitude d’infractions depuis le coup d’État de février 2021, Aung San Suu Kyi risque des décennies de prison à l’issue de son procès-fleuve. Quatre chefs d’accusation pour corruption ont été retenus contre elle. La Prix Nobel de la paix, âgée de 77 ans, est apparue en bonne santé au tribunal, et n’a pas fait de commentaire après la lecture du jugement, selon une source proche du dossier.

Arrêtée au moment du coup d’État militaire du 1er février 2021 qui a mis fin à une décennie de transition démocratique en Birmanie, elle a été placée à l’isolement dans une prison de Naypyidaw fin juin. Son procès, qui a débuté il y a un plus d’un an, se poursuit dans l’enceinte du centre pénitentiaire. Ce dernier se tient à huis clos, ses avocats ayant interdiction de parler à la presse et aux organisations internationales.