Birmanie : Aung San Suu Kyi écope de 3 ans de prison supplémentaires

«Sean Turnell, Daw Aung San Suu Kyi et les trois autres ont été condamnés à trois ans de prison chacun en vertu de la loi sur le secret d’État», a déclaré cette source à l’AFP sous couvert d’anonymat, ajoutant que Suu Kyi ferait appel de son verdict. L’ancienne cheffe du gouvernement civil, renversé par les militaires en février 2021, fait l’objet d’un procès-fleuve dénoncé comme politique par la communauté internationale.

Jusqu’à 120 ans de prison

Le putsch a fait plonger le pays dans le chaos. Plus de 2200 civils ont été tués par les forces de sécurité et plus de 15’000 arrêtés, selon une ONG locale.