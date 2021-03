Birmanie : Aung San Suu Kyi «en bonne santé» et réunion d’urgence de l’ONU

La dirigeante birmane s’est entretenue avec son avocate par vidéoconférence. Dans un même temps, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit pour tenter d’apporter une réponse commune à la crise que vit le pays depuis le putsch du 1er février.

Aung San Suu Kyi, la dirigeante birmane renversée le 1er février par un coup d’Etat, «paraît en bonne santé» malgré des semaines de détention a fait savoir mercredi son avocate, Min Min Soe. Cette dernière n’a pas été autorisée à rencontrer sa cliente et s’est entretenue avec elle par vidéoconférence. L’entretien s’est déroulé en présence de gardes et de policiers. Une audience est prévue jeudi devant le tribunal où la prix Nobel de la paix 1991 fait face à de multiples accusations, notamment pour corruption.

Les Nations unies divisées

En attendant l’audience, les quinze membres du Conseil de sécurité de l’ONU vont se réunir mercredi en urgence et à huis-clos pour tenter d’apporter une réponse commune à la crise. Pour Tom Andrews, rapporteur spécial de l’ONU sur la Birmanie, ils doivent impérativement décider de «couper les moyens financiers de la junte (...) et renvoyer les responsables des atrocités devant la Cour pénale internationale». Mais les Nations unies sont divisées. Si les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé une nouvelle salve de sanctions ces derniers jours, la Chine et la Russie ont refusé de condamner officiellement le putsch, Moscou souhaitant même renforcer sa coopération militaire avec le nouveau régime.