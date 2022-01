Birmanie – Aung San Suu Kyi fait face à une énième inculpation

Sanctions de Washington

Les États-Unis ont imposé lundi des sanctions financières à sept personnes et deux entités «liées au régime militaire de Birmanie» pour l’anniversaire du coup d’État du 1er février 2021 qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi. Parmi les personnes visées par ces sanctions, prises en coordination avec le Royaume-Uni et le Canada, figurent les plus hauts responsables judiciaires du pays, le procureur général Thida Oo, le président de la Cour suprême Tun Tun Oo et le chef de la commission anticorruption Tin Oo, selon un communiqué du Trésor américain. AFP