Birmanie: Aung San Suu Kyi transférée dans un bâtiment gouvernemental

Condamnée à 33 ans de prison

Aung San Suu Kyi a été condamnée à 33 ans de prison pour une série de chefs d’accusation, dont la corruption, la possession de talkies-walkies illégaux et le non-respect des mesures de restriction relatives au coronavirus. Les groupes de défense des droits humains ont qualifié son procès de simulacre et d’outil destiné à écarter la dirigeante de la vie politique. En juin 2022, après plus d’un an d’assignation à résidence à Naypyidaw, Aung San Suu Kyi a été transférée dans une prison située dans un autre quartier de la capitale.