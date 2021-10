Confidences : Aurélie Dotremont souffre toujours de boulimie

Atteinte de troubles alimentaires, l’ex-candidate de téléréalité s’inquiète de voir son état de santé se dégrader…

À cause de cette maladie, Aurélie constate de terribles conséquences sur son corps et son mental. «Je perds mes cheveux, je gonfle du visage, je grossis et je maigris, ce qui me vaut des vergetures, je perds des bouts de dents, et là je ne parle que du physique! Je suis tout le temps fatiguée, je suis irrégulière dans mes menstruations, j’ai les nerfs à vif, je suis angoissée, dépressive, bipolaire, je n’ovule plus et j’en passe.» s’est-elle lamentée. La blonde, qui peut compter sur le soutien de son copain, a tenu à mettre en garde ses abonné sur le fléau qu’est la boulimie: «J’ai vraiment envie que vous sachiez à quel point cette maladie tue à petit feu. Faites attention, ne commencez jamais à vous faire vomir, c’est dangereux pour la santé et pour le moral. Si seulement j’avais su il y a quatorze ans…»