Lu sur TripAdvisor : Auschwitz? «Amusant pour la famille»

Après avoir mis les pieds au mur, le géant américain a fini par retirer un commentaire nauséabond publié sur sa page consacrée au musée rendant hommage aux victimes de l’Holocauste.

Le géant du conseil touristique TripAdvisor se retrouve dans l’embarras après la publication d’un commentaire nauséabond sur la page consacrée au musée d’Auschwitz. «Cet endroit est génial, j’y suis allé avec mes nouveau-nés pour tester la chambre mais ils en sont ressortis déformés. Mais c’est sympa en famille», pouvait-on lire sur le site américain. On ignore combien de temps cette remarque est restée en ligne, mais selon certains internautes, elle était en tête des commentaires concernant Auschwitz.

Outré, le personnel du musée a interpellé TripAdvisor sur Twitter: «Nous avons signalé cette critique du musée d’Auschwitz publiée sur TripAdvisor. (…) Selon la société, elle respecte ses conditions de publication», a indiqué l’institution. Probablement poussé par le tollé que ce tweet a soulevé, le géant américain a fini par faire volte-face. Le commentaire en question a été retiré et son auteur banni de la plateforme. Dans la foulée, le musée a remercié le site spécialisé dans les conseils aux voyageurs.

Dans un communiqué cité par le «Daily Mail», TripAdvisor plaide l’erreur: «Notre vérification initiale n’a pas permis d’identifier cet avis comme promouvant l’intolérance. Par le biais de notre processus d’analyse, cet avis a été supprimé. Nous nous efforçons toujours de faire les choses correctement dès la première fois et nous nous excusons auprès du Mémorial et Musée d’Auschwitz et de la communauté juive dans son ensemble pour cette erreur initiale.» Pas de quoi calmer la colère de nombreux utilisateurs de Twitter, qui ne pardonnent pas à la société cette négligence.