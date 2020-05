Hôpital fribourgeois

Aussi proche que possible, aussi loin que nécessaire

L'HFR a inventé la télémédecine 2.0. Cette méthode n'aurait pas dû voir le jour avant plusieurs années. Mais la pandémie a accéléré le processus.

«Lorsqu'on m'a parlé pour la première fois de ce projet, en octobre 2019, on me l'a présenté comme la valise de l'HFR 2030. Mais le coronavirus étant passé par là, nous avons pu réunir les ressources nécessaires pour le concrétiser en seulement quelques semaines», se réjouit Stéphane Brand, directeur des systèmes d'information de l'Hôpital fribourgeois (HFR).

Présentée mercredi à la presse, cette fameuse valise est l'élément central du nouveau service de télémédecine, imaginé par l'HFR. «Notre but est d'apporter une solution aux malades qui ont besoin de consulter un médecin mais qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'ils sont fragiles ou atteints du coronavirus. Nous envoyons sur place un assistant, équipé d'appareils connectés, permettant de l'ausculter. Les données sont ensuite directement transmises, via un cloud sécurisé, à un médecin qui se trouve devant un ordinateur à l'hôpital», poursuit Stéphane Brand.

Des questions financières pas encore réglées

Les coûts de développement de ce système ne peuvent pas encore être chiffrés. D'autant que tous les tests ne sont pas terminés. Néanmoins, l'établissement fribourgeois espère que les premiers patients pourront en bénéficier «très rapidement». En outre, se pose aussi la question d'un remboursement par les assurances. «En tant qu'hôpital, nous ne pouvons pas facturer les déplacements. C'est un problème que nous devons encore résoudre. D'ailleurs, la loi ne nous autorise pas non plus à enregistrer les images et les sons captés par les appareils, alors que ce serait parfois très utile.»