Au printemps, le conseiller fédéral Alain Berset avait conquis le pays, et même l’étranger, en affirmant que, face au coronavirus, il fallait agir «aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire». Cette phrase illustrait à merveille la patience dont les populations allaient devoir faire preuve face à cette pandémie qui joue les prolongations. Mais la vaccination figure en bonne place des espoirs d’entrevoir le bout du tunnel. Or, selon une information de la RTS, le patron du département fédéral de la Santé ne serait pas très content de la vitesse à laquelle les choses avancent en la matière. Alain Berset aurait convoqué les ministres cantonaux de la Santé à une visioconférence, ce samedi matin, pour les inciter à vacciner plus vite.