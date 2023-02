Los Angeles : Austin Butler a failli arrêter sa carrière

Par la suite, le comédien s’est ravisé. Jouer devant les caméras avait finalement du sens à ses yeux. «J’ai pensé à toutes ces fois où j’ai vu un film et qu’en sortant du cinéma, je me sentais plus dynamique. Et je voyais que beaucoup de gens réagissaient comme moi. J’ai aussi eu des moments où j’avais besoin de pleurer un bon coup et j’ai pu le faire grâce à un film qui m’avait touché. J’avais alors ressenti un effet cathartique. J’ai aussi pu rire en voyant d’autres films, s’est souvenu le petit ami de Kaia Gerber. J’ai donc pensé que je pouvais contribuer à toutes ces émotions en continuant à être acteur. Et la narration fait partie de l’humanité depuis la nuit des temps. Je me sens donc vraiment honoré de faire partie de cela.»