Austin Butler transformé et méconnaissable pour Dune 2

Après s’est glissé dans la peau d’Elvis Presley, Austin Butler sera bientôt de retour au cinéma dans le rôle d’un méchant dans «Dune, deuxième partie» . Un teaser du film réalisé par Denis Villeneuve a été mis en ligne le 2 mai 2023 et on y découvre l’impressionnante transformation de l’acteur américain.

Dans ce long métrage, Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Charlotte Rampling et Stellan Skarsgard reprennent leur rôle et sont rejoints par Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken, Léa Seydoux et l’actrice genevoise et compagne de Lomepal Souheila Yacoub.