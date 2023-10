Chris Hemsworth sujet à Alzheimer: un bon coup de pied au cul!

«Je pensais constamment que j’allais vivre pour toujours, surtout quand tu es jeune. Quand on m’a appris que cette maladie pourrait avoir raison de moi, ça a été un bon coup de pied au cul! Ça m’a rappelé qu’il fallait faire tout ce qui était en mon pouvoir pour me donner la meilleur chance de me battre», a réagi, pour «Men’s Health», l’acteur de 40 ans, qui a récemment passé plusieurs jours en tête-à-tête avec sa fille en Islande. D’ailleurs, ce genre de moment qu’il prend pour lui et les siens sont devenus légion, depuis l’annonce du diagnostic: «Maintenant, j’incorpore davantage de moments de solitude dans ma vie. J’ai vraiment ressenti l’importance de prendre du temps pour soi, sans aucune voix ni stimulation extérieure et de prendre du temps au calme. Je ne veux plus être dans un sprint. Je veux être là et apprécier tout ce qui se trouve devant moi.»