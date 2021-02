Tennis : Australie: des centaines de joueurs et d’accrédités à l’isolement

Un cas de coronavirus dans l’environnement de l’Open d’Australie a contraint les autorités à placer en quarantaine plus de 500 personnes. Pour le moment, le tournoi du Grand Chelem n’est pas menacé.

Entre 500 et 600 personnes ont été mises en isolement en attente d’être testées.

Entre 500 et 600 joueurs et accrédités pour l’Open d’Australie sont placés à l’isolement dans l’attente d’être testés après qu’un cas de Covid-19 a été détecté parmi le personnel d’un des hôtels de Melbourne où ils ont passé leur quarantaine, ont annoncé les autorités locales mercredi soir.

«Ils vont être isolés jusqu’à recevoir un résultat négatif, et ce travail sera fait demain (jeudi)», a expliqué le Premier ministre de l’Etat de Victoria Daniel Andrews lors d’une conférence de presse.

«Pas d’impact sur l’Open d’Australie»

Six tournois de préparation, tous organisés à Melbourne Park, comme le premier Grand Chelem de la saison, se déroulent parallèlement cette semaine.

Protocole sanitaire drastique

L’ensemble des joueurs et des accrédités (staff, entourage, arbitres...) ont dû voyager vers l’île-continent, très largement débarrassée du virus, à bord d’une quinzaine d’avions spécialement affrétés par les organisateurs mi-janvier et s’y soumettre à une quatorzaine stricte à leur arrivée. Seules cinq heures de sortie quotidiennes, strictement minutées entre tennis, entraînement physique et repas, leur étaient autorisées.