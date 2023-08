Australie: Elle fait une sombre découverte dans le téléphone de son défunt fils

Dean Gray était marié et père d’un petit garçon quand il a subitement perdu la vie à l’âge de 25 ans. Le jeune homme s’est noyé en octobre 2021 lors d’un séjour en camping avec des amis. Dans les mois qui ont suivi sa mort, sa mère accablée de chagrin, s’est plongée dans son téléphone. Cherina y a fait une découverte perturbante: d’interminables échanges de SMS entre Dean et une de ses anciennes enseignantes. Ces conversations datent de 2013, explique news.com.au. Le jeune homme était alors âgé de 17 ans et était en dernière année de lycée en Nouvelle-Galles du Sud, et sa prof avait 49 ans.