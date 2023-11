Australie: il sauve sa peau en mordant un crocodile

Éleveur de bétail dans le Territoire du Nord, Colin Deveraux devait se rendre près de la rivière Finniss pour y réparer une clôture. En chemin, le sexagénaire s’est arrêté près d’un lac, où il a constaté que les poissons se comportaient d’une manière étrange. «L’eau s’était retirée et il ne restait qu’une substance boueuse au milieu», raconte l’Australien à ABC News. Colin a fait deux pas dans le lac, et c’est là qu’un crocodile lui a happé un pied. «Il me tenait fermement, m’a secoué comme une poupée de chiffon et m’a entraîné dans l’eau», témoigne-t-il. Décidé à ne pas se laisser faire, le paysan s’est mis à frapper l’animal dans les côtes avec le pied qui lui restait.