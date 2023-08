Australie: le phénomène El Niño menace la Grande Barrière de Corail

Blanchiment plus fréquent

Le directeur de recherche de l’institut, David Wachenfeld, a déclaré que le récif était «exposé à un risque accru, le changement climatique entraînant des épisodes de blanchiment plus fréquents et plus graves». Le bureau météorologique australien a déclaré qu’il était «probable» qu’un phénomène météorologique El Niño se développe dans le pays au cours des prochaines semaines, augmentant les températures océaniques dans le Pacifique et entraînant un nouveau risque de blanchiment des coraux.