Australie: Les Australiens rejettent une réforme des droits des Aborigènes

Après le comptage des voix des trois quarts des bureaux de vote du pays, il ressort que 55% des électeurs ont voté «non» au texte qui proposait de reconnaître dans la Constitution les Aborigènes comme les premiers habitants de l’île-continent et de leur donner une «voix» spécifique. Le projet prévoyait de créer un conseil consultatif – surnommé «La Voix» – auprès du Parlement et du gouvernement pour émettre des avis sur les lois et les politiques publiques qui affectent les populations autochtones, Aborigènes et insulaires du détroit de Torres, qui représentent 984’000 personnes, soit 3,8% de la population australienne.