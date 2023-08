Australie: nouvelle loi de protection des sites aborigènes abolie

L’État d’Australie-Occidentale a annoncé mardi que la loi entrée en vigueur début juillet pour protéger les sites aborigènes serait abolie. Le texte avait été voté à la suite d’une enquête parlementaire stigmatisant le géant minier Rio Tinto, qui avait dynamité la grotte de Juukan Gorge, considéré comme sacrée par les peuples Puutu Kunti Kurrama et Pinikura (PKKP), afin de prolonger l’exploitation d’un gisement de fer. La grotte contenait certains des artefacts les plus anciens du pays. Le Français Jean-Sébastien Jacques, patron de Rio Tinto, et deux hauts dirigeants avaient démissionné tandis que la communauté aborigène avait appelé à une «remise à plat» de l’exploitation minière.