Australie: surfer avec son python n’était pas une brillante idée

Une vidéo montrant un surfeur intrépide en train de prendre des vagues sur la célèbre Gold Coast australienne, au sud de Brisbane, a suscité l’émoi. Et pour cause: il surfait avec un python autour du cou. Les autorités lui ont infligé une amende de 2322 dollars australiens (1340 francs). Elles ont estimé qu’il avait le droit d’avoir un python tapis comme animal de compagnie mais qu’il ne pouvait en aucun cas l’extraire du domicile où il est enregistré et encore moins l’emmener surfer.